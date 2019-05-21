Названа основная причина болезней сердца у женщин

Главной причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин является сидячий образ жизни и отсутствие спорта. Соответствующее исследование Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе опубликовано 17 мая в Medical News Today.

Отмечается, что более половины женщин, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, не занимались спортом. Согласно исследованию, представительницы слабого пола в возрасте от 40 до 64 лет всё больше пренебрегают физическими упражнениями, передает IZ.

Как отметили ученые, для предотвращения развития заболеваний сердца необходимо соблюдать здоровую сбалансированную диету.

17 мая ученые Национального исследовательского мордовского государственного университета выяснили, какие факторы увеличивают риск развития инсульта у мужчин и женщин. Оказалось, что для мужского населения главными факторами риска являются атеросклероз (хроническое заболевание артерий), курение, алкоголизм, нарушение метаболизма и малоподвижный образ жизни.

Для женщин опасность возникновения инсульта заключается в основном в диабете, ожирении, дислипидемии (высокий уровень липидов в крови) и аритмии.