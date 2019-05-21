Двух мужчин из Унген приговорили к тюрьме за незаконную охоту на оленя в заповеднике Plaiul Fagului

К восьми месяцам тюрьмы и к 160 часам исправительных работ приговорили двоих жителей Унгенского района за незаконную охоту на оленя в заповеднике Plaiul Fagului.

Преступление мужчины совершили в январе. Проникнув на территорию заповедника, они убили и разделали животное весом свыше 150 килограммов. Ущерб составил 25 тысяч леев. Браконьеров задержали. У них обнаружили оружие, которым они владели нелегально. Мужчины свою вину признали и добровольно возместили материальный ущерб.

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