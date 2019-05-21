Huawei раскрыла детали своей операционной системы

Она получила название Hongmeng. Основана она на Linux и должна использоваться как на смартфонах, так и на ноутбуках.

Компания Huawei объявила название своей новой операционной системы - Hongmeng. Это название уходит корнями в китайскую мифологию. Производитель планирует задействовать ОС как на смартфонах, так и на ноутбуках. Об этом пишет Business Insider.

Новая универсальная операционная система основана на Linux. Информация о ней появилась на волне обсуждения решения, которое Дональд Трамп принял относительно компании Huawei, с целью полностью отрезать ее от американского рынка, передает Корреспондент.

В понедельник техногигант Google объявил о прекращении сотрудничества с китайской компанией, а следом за ним последовали Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения.

В перспективе китайский производитель лишится сервисов и программ Google включая магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Ранее сообщалось, что компании Huawei разрешили возобновить работу в США на несколько месяцев.