Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Ники Лауда скончался на 71-м году жизни. Как сообщает австрийское агентство АПА со ссылкой на семью гонщика, он умер у себя дома в кругу родных и близких.

В сообщении семья гонщика выражает уверенность, что его достижения как в спорте, так и в бизнесе не будут забыты. Соболезнования выразили итальянская команда "Феррари", в составе которой он выиграл первые два титула, и британский "Макларен", в котором Лауда выиграл чемпионат в третий раз, сообщает BBC.

Ники Лауда родился в Вене в 1949 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем. Однако Лауда с детства увлекся автогонками. После того как родители отказались спонсировать его увлечение, Лауда взял кредит и в 22 года купил себе место в команде "Формулы-2" "Марч".

В этой команде Лауда провел два года, периодически участвуя и в гонках "Формулы-1", где у "Марч" тоже была своя команда. Однако там показывать хороший результат ему не позволяла машина - и в 1973 году он взял еще один кредит и купил себе место в команде БРМ, выступавшей в "Формуле-1".

Уже год спустя Лауда оказался в "Феррари". Этим он во многом обязан своему напарнику по БРМ Клею Регаццони - тот первым перебрался в итальянскую команду и порекомендовал Энцо Феррари взять и Лауду. Свой первый сезон в "Феррари" Лауда закончил на четвертом месте, а уже в следующем 1975 году впервые стал чемпионом.