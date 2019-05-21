О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда
// фото: Reuters
11:22, 21 May 2019
просмотров 97 | комментариев 0

Трехкратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Ники Лауда скончался на 71-м году жизни. Как сообщает австрийское агентство АПА со ссылкой на семью гонщика, он умер у себя дома в кругу родных и близких.

В сообщении семья гонщика выражает уверенность, что его достижения как в спорте, так и в бизнесе не будут забыты. Соболезнования выразили итальянская команда "Феррари", в составе которой он выиграл первые два титула, и британский "Макларен", в котором Лауда выиграл чемпионат в третий раз, сообщает BBC.

Ники Лауда родился в Вене в 1949 году. Его родители были состоятельными людьми и хотели, чтобы он стал предпринимателем. Однако Лауда с детства увлекся автогонками. После того как родители отказались спонсировать его увлечение, Лауда взял кредит и в 22 года купил себе место в команде "Формулы-2" "Марч".

В этой команде Лауда провел два года, периодически участвуя и в гонках "Формулы-1", где у "Марч" тоже была своя команда. Однако там показывать хороший результат ему не позволяла машина - и в 1973 году он взял еще один кредит и купил себе место в команде БРМ, выступавшей в "Формуле-1".

Уже год спустя Лауда оказался в "Феррари". Этим он во многом обязан своему напарнику по БРМ Клею Регаццони - тот первым перебрался в итальянскую команду и порекомендовал Энцо Феррари взять и Лауду. Свой первый сезон в "Феррари" Лауда закончил на четвертом месте, а уже в следующем 1975 году впервые стал чемпионом.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возрастет вероятность отравления. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
ХАЙЛЬ МАЙЯ!
Николай Костыркин,
IZBORSK.MD
Loading...