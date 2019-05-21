Назван самый полезный вид хлеба

Назван самый полезный вид хлеба. Данные были получены в результате масштабного исследования, которое провели ученые из Восточной Финляндии. В нем приняли участие порядка 40 тысяч человек.

Ученые доказали, что самым полезным оказался хлеб из муки грубого помола или из ржаной. А вот цельнозерновой и белый хлеб повышают уровень сахара в крови, передает Рамблер.

Также во время исследования было установлено, что у людей, которые употребляют хлеб грубого помола, уровень серотонина в крови был выше.

Как отметили специалисты, цельнозерновой хлеб поможет предотвратить диабет второго типа и понизить риск возникновения рака толстой кишки.

Кроме того, ученые рассказали о пользе хлеба из цельных зерен.

Они считают, что употребление этого продукта снижает риск развития рака печени более чем на 35%.

К слову, в этом процессе огромную роль играют пищевые волокна, которыми богат цельнозерновой хлеб. Кроме того, диетологи советуют перейти с белого хлеба на ржаной, так как он помогает сбросить вес и предотвращает ожирение, пишет .