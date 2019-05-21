Ученые нашли на Плутоне жидкий океан

Выводы ученых основаны на компьютерном моделировании с учетом полученных данных от корабля New Horizons.

Ученые из Японии и США пришли к выводу, что под поверхностью Плутона может располагаться жидкий океан. Он защищен от замерзания изолирующим слоем. Об этом пишет Phys.org со ссылкой на статью в Nature Geoscience.

Компьютерное моделирование, проведенное учеными, предоставляет убедительные доказательства того, что изолирующий слой газовых гидратов может удерживать подземный океан от замерзания под ледяной поверхностью Плутона, передает Корреспондент.

Выводы специалистов основаны на данных, полученных после длительного изучения планеты с помощью корабля New Horizons.

Однако эти наблюдения противоречат возрасту карликовой планеты, исходя из которого океан должен был замерзнуть очень давно. Поэтому изначально данную версию считали неправдоподобной.

Ранее сообщалось, что группа ученых зафиксировала стремительное таяние ледяного покрова Антарктиды.