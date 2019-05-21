ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

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