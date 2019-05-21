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Жуткая находка: человеческий череп и кости нашли на заднем дворе посольства США в Кишиневе. ФОТО
// фото: tv8
12:12, 21 May 2019
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Человеческий череп и кости были найдены на заднем дворе посольства США в Кишиневе, расположенном на улице А. Матеевич.

Жуткую находку обнаружили рабочие, прокладывавшие во дворе электропроводку.

Обстоятельства выясняются.

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Un craniu de om Åi cÃ¢teva oase, gÄsite Ã®n spatele Ambasadei SUA din CapitalÄ (FOTO)

Un craniu de om Åi cÃ¢teva oase, gÄsite Ã®n spatele Ambasadei SUA din CapitalÄ (FOTO)

Un craniu de om Åi cÃ¢teva oase, gÄsite Ã®n spatele Ambasadei SUA din CapitalÄ (FOTO)




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