Прогноз погоды: Каким будет лето 2019 года?

Летом 2019 года погода продолжит терзать нас природными капризами. По данным метеорологов, перемены погоды станут более резкими. Нас ожидают сильные штормы, проливные дожди, наводнения и опасные "волны" жары.

Жаркое и сухое лето ожидается в большей части Европы, в то же время в странах Балканскому полуострова в течение всего сезона прогнозируют неустойчивую погоду, сообщает ziaruldeiasi.ro.

Синоптики предсказывают сильные штормы в Греции, на большей части Сербии, Румынии и Болгарии.

В Молдове этим летом не будет испепеляющего зноя. Средняя температура июня – около 26 градусов выше нуля днем, июля – около 28-30.