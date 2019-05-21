Скандал на Евровидении-2019: Беларусь подаст в суд на организаторов конкурса

Члены жюри из Беларуси намерены судиться с Европейским Вещательным Союзом. Продюсер Виктор Дробыш из белорусской делегации на Евровидении-2019, которую незадолго до финала отстранили от голосования, подаст на организаторов песенного конкурса в суд.

Дробыш считает, что организаторы Евровидения нанесли урон отношениям России и Беларуси, обычным людям и ему, пишет РИА "Новости".

Все дело в том, пояснил продюсер, что в финале Евровидения, несмотря на отстранение от голосования, Беларусь все же озвучивала баллы, передает УНИАН.

Однако не свои (их действительно аннулировали из-за нарушения регламента), а те, которые сами же организаторы посчитали нужным отдать странам-участницам.

Ситуация возмутила членов жюри из Беларуси, которые теперь намерены судиться с Европейским Вещательным Союзом.

Организаторы конкурса ввели санкции против Беларуси из-за утечки информации о голосовании национального жюри, результаты которого должны оставаться в секрете до завершения гранд-финала.

В ночь на воскресенье, 19 мая, 25-летний музыкант из Нидерландов Дункан Лоуренс победил в песенном конкурсе Евровидение-2019. Он стал первым мужчиной-исполнителем, который принес победу Нидерландам, а также первым победителем своей страны, начиная с 1975 года.