Страшены и Резина получат техническую поддержку в разработке программ по восстановлению городов

Города Страшены и Резина получат техническую поддержку в разработке программ по восстановлению городов. Помощь будет оказана в рамках проекта, внедряемого Министерством инвестиций и экономического развития Польши в партнерстве с Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова и представительством Фонда "Solidarity Fund PL".

Мэрии этих двух городов стали победителями конкурса, проведенного Агентством регионального развития "Центр" (АРР "Центр") с 26 апреля по 14 мая. В конкурсе участвовали шесть населенных пунктов центральной зоны страны, передает МОЛДПРЕС .

Победителей отобрала специальная комиссия, которая отметила их «мотивацию и желание начать процесс восстановления города» и дала хорошую оценку их управленческим и финансовым возможностям для разработки и внедрения программ.

Проект "Поддержка властей Республики Молдова в реализации Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы посредством интегрированного и устойчивого городского развития" финансируется из фондов программы польского сотрудничества по развитию Министерства иностранных дел Польши – "Polish Aid".