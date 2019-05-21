Студенты Стэнфорда создали прыгающего робота

Машина умеет прыгать, танцевать, бегать рысью и переворачиваться в воздухе, при совершении прыжков.

Студенты Стэнфордского университета показали созданного ими робота Doggo. Машина умеет прыгать, танцевать, бегать рысью и переворачиваться в воздухе, при совершении прыжков. Об этом отмечается на сайте университета.

Прыжки робот совершает не за счет пружин, а за счет моторчиков. Он получился очень легким, и передвигаться может как по твердым поверхностям, так и по камням или лужайке, передает Корреспондент.

Подпрыгивать Doggo может на высоту до одного метра. На создание робота были потрачены порядка трех тысяч долларов. Эти затраты включили сборку и доставку комплектующих.

В настоящее время группа создателей работает над более крупной версией своего робота.