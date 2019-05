Клип опубликован в Twitter . Ролик состоит из ключевых моментов каждой из 73-х серий "Игры престолов".

На момент написания заметки фанатское видео собрало более 6,5 миллиона просмотров и более 300 тысяч лайков.

Премьера заключительного эпизода "Железный трон" состоялась в ночь на 20 мая. Серия установила рекорд телеканала HBO по просмотрам — ее посмотрели более 19,3 миллиона раз.

One second from every episode of Game of Thrones. pic.twitter.com/rFz2CFLwBx