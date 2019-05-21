Джамала анонсировала премьеру клипа на трек Solo

Сама песня вышла в начале 2019 года и успела ворваться в иностранные чарты. Премьера состоится в среду, 22 мая.

Украинская певица Джамала анонсировала выход клипа на песню Solo. Тизер певица опубликовала на своей странице в Instagram.

В ролике Джамала медленно танцует за полупрозрачным стеклом. В комментарии звезда написала, что премьера состоится уже в среду, 22 мая. Подписчики звезды пишут что с нетерпением ждут ролик, передает Корреспондент.

Песню певица представила 1 февраля 2019 года. За это время ее успели оценить не только в Украине.