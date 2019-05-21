Политолог: ДПМ ежедневно выигрывает от паузы, это мудрое решение

Демократическая партия Молдовы выбрала рациональную и мудрую позицию в последнее время, в отличии от других парламентских партий. Так заявил политолог Зураб Тодуа в передаче Главное на TVC21.

"Каждый день паузы приносит политические дивиденды. Если сейчас провести опрос, уверен, что результаты ДПМ и Плахотнюка лично были бы намного лучше. Было бы интересно знать, кто ему посоветовал взять паузу. Этот человек - гений", - заявил Тодуа.

По мнению эксперта, демократы дают возможность оппонентам в парламенте совершить как можно больше ошибок, пишет timpul.md.

"Они допустили все возможные ошибки. Но самое важное, что ДПМ дает возможность внешним партнерам убедиться в том, с кем они будут иметь дело", - говорит Тодуа.

Политолог считает, что на данный момент вероятнее всего досрочные выборы нежели мажоритарная коалиция, но ситуация может и измениться в последний момент.

"Возможно у ДПМ есть сюрприз, который нас удивит всего на несколько дней до завершения крайнего срока", - заключил Тодуа.