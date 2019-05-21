Отключения водоснабжения в Яловенах и Гидигиче

"Apă-Canal Chișinău" запланировало на среду, 22 мая, подключение недавно проложенного участка водопровода на улице Путна в городе Яловень. Таким образом, с 09.00 до 15.00 воды не будет на улицах Путна, Виилор, В. Александри, В. Купча и в переулке В. Купча.

Также на среду, с 09.00 до 17.00, поставщиком запланированы работы по промывке и дезинфекции водонапорных башен в селе Гидигич.Водоснабжение будет приостановлено на улицах Д. Быкулуй, Виилор, Д. Кантемир, Викторией, Циглэу, Сфатул Цэрий и Штефан чел Маре, расположенных в этом населённом пункте. Подача воды будет прервана и на улицах Тинеретулуй и Фынтыницей в городе Ватра, передаёт IPN.

Кроме того, до 31 мая, ежедневно, с 09.00 до 20.00, будет приостанавливаться подача воды на улице Индепенденцей, 2–16, включая номера с дробью, а также на бульваре Траян, 16–22, включая номера с дробью.

В этом же временном интервале воды не будет на улицах Гренобле, 177–199, включая номера с дробью, Ион Водэ Витязул, Винтилэ Хоря, Ион Клошка, Георге Кришан и Димитрие Морузи.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.