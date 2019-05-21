На Аляске второй раз за неделю упал самолет

Гидросамолет компании Taquan Air упал в гавань на Аляске, в результате чего погибли два человека.

Самолет Taquan Air попал в аварию и разбился над Аляской, сообщает CNN во вторник, 21 мая.



Это уже вторая авария с самолетом этого авиаперевозчика за неделю, передает Корреспондент.



"Второй раз за неделю гидросамолет Taquan Air снова попал в аварию на Аляске. Два человека погибли после того, как самолет упал в понедельник после обеда в гавани Метлаткатла", - говорится в сообщении.



В результате крушения погибли находившиеся на борту пассажир и пилот.



Причины аварии пока не сообщаются. В Taquan Air заявили, что продолжат сотрудничать со следствием и усилят безопасность полетов.



Компания Taquan Air предлагает регулярные и чартерные рейсы, доставку грузов и экскурсии над Аляской.