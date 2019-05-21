На нескольких участках Прута и Днестра повысится уровень воды

Гидрологический центр Государственной гидрометеорологической службы выпустил сегодня два предупреждения о повышении уровня воды в реках Прут и Днестр, между населенными пунктами Унгены, Леова и Кантемир, и, соответственно, Наславча, Дубоссары и Бендеры.

Гидрологический центр предупреждает, что с 21 по 29 мая на участке реки Прут Унгень-Леова уровень воды вырастет на 1-2 метра, а на участке Леова-Кантемир - на 0,5-1 м.

По словам гидрологов, в низинах вода затопит луга.

Увеличение уровня воды на данном участке «связано с решением администрации гидроэлектростанции Костешть-Стынка увеличить объем разлива воды из водохранилища Костешть-Стынка (р. Прут) до 550 м3/с, - считают специалисты.

В то же время предупреждение выпущено и для реки Днестр. Так, в связи с увеличением объема разлива воды из Днестровского водохранилища (р. Днестр) до 700 м3/с, в период с 21 по 31 мая уровень воды на участках Наславча-Дубэсарь и Дубэсарь-Бендер повысится до 1,2 м. По данным гидрологического Центра, вода пройдет в пределах малого русла.

В течение мая уже было выпущено пять гидрологических предупреждений. Четыре – о повышении уровня воды в реке Прут и одно – о повышении уровня воды в реке Днестр.