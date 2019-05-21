Стали известны причины смерти чемпиона "Формулы-1" Ники Лауды

Бывший австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда умер в результате серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает телеканал ORF.

По данным издания, 70-летний чемпион скончался 20 мая в кругу семьи. Отмечается, что в июле 2018 года Лауду госпитализировали в венскую клинику с подозрением на грипп, в результате чего он пропустил этапы Гран-при "Формулы-2" в Венгрии и Германии.

Заболевание переросло в тяжелую пневмонию, ему понадобилась трансплантация легких. Как пишет сайт kp.ru, в последнее время Лауде проводили диализ почек в Швейцарии, передает IZ.

В гонках Лауда дебютировал в 1971 году, первую победу он одержал в 1974 году после перехода в команду "Феррари". В 1975 году он выиграл первый чемпионский титул. Также в 1977 и 1984 годах он завоевывал первое место в составе "Феррари" и "Макларен" соответственно. Всего гонщик провел 13 сезонов в "Формуле" и одержал 25 побед на этапах Гран-при.

Во время Гран-при Германии в 1976 году Лауда попал в аварию на трассе "Нюрбургринг". Его зажало в машине, которая тут же загорелась. Спорстмен тогда получил отравление токсичными газами, обширные ожоги головы и впал в кому. Спустя 40 дней австриец выздоровел и вернулся к гонкам, пишет "Спорт-Экспресс".

С 2012 года до настоящего момента Лауда был назначен неисполнительным директором команды Mercedes-Petronas, владел 10% команды, пишет RNS.