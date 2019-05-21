"Популизм, не стоящий внимания": Социалисты раскритиковали инициативу ACUM о созыве специального заседания парламента

Популизмом, не стоящим внимания, посчитали социалисты инициативу блока ACUM о созыве специального заседания парламента. В сообщении ПСРМ говорится, что для преодоления кризиса нужно создать парламентское большинство или хотя бы избрать руководящие органы. В противном случае - подчеркивают социалисты - парламент рискует стать площадкой для цирковых представлений, где будут звучать пламенные предвыборные речи.

По регламенту, созывать пленарные заседания должно Постоянное бюро парламента, которое пока не избрано. Созыва внеочередной сессии вправе просить глава государства, спикер или треть депутатов. Но для этого тоже нужно обращение в Постоянное бюро.

До этого социалисты и блок ACUM обменивались приглашениями на переговоры, но встретились только раз и безрезультатно. В преддверии выборов Майя Санду и Андрей Нэстасе письменно обязались НЕ вступать в формальные и неформальные коалиции с рядом партий, включая ПСРМ.