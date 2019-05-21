В центре США пронеслись полсотни смерчей

Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах.

Центральной частью США прокатились около полусотни смерчей, передает УНИАН.

Впервые за два года метеорологи предупреждают о высоком уровне опасности торнадо. В регионе разбиты дома, сотни тысяч людей остались без электроэнергии, сообщает ТСН.

Из-за непогоды в штате Оклахома местные власти отменили занятия в школах. Метеорологи предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться. Вместе с торнадо регион атакуют сильные ливни и ветры.