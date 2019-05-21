Шокирующий случай в Кишиневе: мужчина без причины ударил двух проходящих мимо женщин. ВИДЕО

В Кишиневе мужчина без причины ударил в грудь двух проходящих мимо женщин. Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.

Инцидент произошел 14 мая в 15:13 на улице Алеку Руссо. О случившемся рассказал жительница Кишинева у себя на странице в Facebook.

"Две абсолютно беззащитные женщины пострадали от мимо проходящего чудовища! По-другому я его назвать не могу, простите! Совершенно неожиданно, резко и очень сильно он ударил их обеих в грудь".

По словам автора публикации, одна из пострадавших сейчас находится в больнице с переломами пальцев ног. После удара женщина потеряла сознание.

"Пожилая женщина сейчас в больнице с поломанными пальцами ног, т.к. после удара женщина потеряла сознание.. как оказалось перелом пальцев ног! Молодая девушка, до сих пор, находится в стрессовом состоянии!".

Молодая девушка, опубликовавшая видео, обратилась с просьбой ко всем жителям Кишинева:

"Просьба!Если вы видели или что-нибудь знаете об этом "человеке", сообщите мне!".