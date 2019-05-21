Жительница Сорок избила маленького сына на улице. ВИДЕО

Жительница Сорок жестоко избила несовершеннолетнего сына. Инцидент произошел накануне перед Сорокской крепостью. Происходящее заснял на видео один из прохожих. На нем запечатлено, как мать бьет сына по голове.

Мальчик плачет и сопротивляется. Ролик уже набрал в соцсетях несколько сотен просмотров и комментариев. Пользователи сети были возмущены поведением женщины. Предупреждаем, следующее видео не для слабонервных.

В какой-то момент мальчик падает на землю, но женщину это не останавливает.

- Вставай! Вставай! Я ничего тебе не сделаю.

- Мне больно!

- Вставай!

Прохожий, снимавший происходящее, позже узнал мальчика, как часто мать его бьет.

- Кулаками меня бьёт и метлой.

- Кулаками и метлой?

- Да.

Глава Сорокской службы по защите прав ребенка Владимир Никуца заявил для нашего телеканала, что выскажется по этому поводу, как только изучит вопрос.