Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Сорокалетний мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.Инцидент произошел в понедельник днем.

Неизвестному мужчине удалось преодолеть все ограждения на парапетах башни и, без помощи какого-либо альпинистского снаряжения, забраться на 300-метровую высоту. По данным телеканала BFM, мужчина находился на башне непосредственно под верхней смотровой площадкой, передает IZ.

Двое спасателей, спустившись с площадки на веревках, начали с нарушителем переговоры, которые затянулись на несколько часов. Лишь с наступлением темноты мужчина согласился покинуть башню и сдался спасателям и полиции, пишет ТАСС.

Из-за этого происшествия Эйфелеву башню пришлось закрыть. До этого парижская достопримечательность была полностью закрыта для посетителей из-за попытки самоубийства в октябре 2017 года.

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