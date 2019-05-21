Министр транспорта Румынии разорвал контракт с фирмой, которая занималась ремонтом трассы DN-73

Румынский министр транспорта Рэзван Кук в буквальном смысле слова разорвал контракт с фирмой, которая занималась ремонтом трассы DN-73. Инцидент произошел на заседании правительства соседней страны. Кук был недоволен тем, как подрядчик выполняет обязательства.

"Господин Няга, убедительно прошу вас расторгнуть контракт с этой несерьезной фирмой. Вы знаете, как следует поступить в подобной ситуации?", - сказал министр транспорта Румынии Рэзван Кук.

Согласно контракту, в ремонте должны были быть задействованы 190 рабочих и более 70 единиц техники. Но эти условия соблюдались лишь в период официальных проверок. Приехав на участок с внеплановой инспекцией, министр застал только 20 рабочих.

"Мы были ошарашены увидев, что там работает лишь 11 единиц техники и 20 рабочих. Такая форма экстренной мобилизации, когда визит министра объявлен заранее - неприемлема", - отметил Рэзван Кук.

Ремонт трассы DN-73, которая связывает Брашов и Питешты, начался в 2014 году. Стоимость проекта - 60 миллионов румынских леев. Средства предоставили из европейских фондов. До сих пор было выполнено лишь 42% работ.