Джордж Мартин прокомментировал завершение сериала "Игра престолов"

Как написал в своём блоге Мартин, он даже не подозревал, что сериал станет настолько масштабным культурным феноменом. Писатель, в частности, отметил работу команды актёров, сценаристов и продюсеров, благодаря которым «Игра престолов» вышла на экраны.

Мартин также рассказал, что в настоящее время работает над заключительными романами серии «Песнь льда и пламени», передает rt.com.

Он уточнил, что трудится над книгами «в совершенно другой среде», нежели режиссёры и сценаристы «Игры престолов».

«У них было шесть часов на последний сезон. Я же планирую, что две мои последние книги займут 3 тыс. страниц рукописи, прежде чем закончу, и, если ещё понадобятся страницы и главы, я добавлю», — пояснил он.

Писатель также отметил, что его часто спрашивают, каким будет финал цикла и будет ли он отличаться от концовки сериала.

«Такой же конец, как в сериале? Другой? Что ж... Да. И нет. И да. И нет», — сказал Мартин.

Напомним, многие фанаты остались недовольны работой сценаристов Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса — они, по мнению многих зрителей, не сумели достойно завершить сагу.