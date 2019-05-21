Солнце переходит в знак Близнецы (с 21 мая по 21 июня) вместе со своим спутником Меркурием, но в силу разных скоростных характеристик Меркурий уже с 4 июня окажется в знаке Рака.
Месячный транзит Солнца по Близнецам можно уверенно разделить на два периода – сравнительно спокойный и не очень-то активный по взаимодействиям планет участок до 8 июня и напряжённый, где-то даже драматический период с 9 июня 21 июня.
Основным фоном этой сложной декады станут два повторяющихся цикла с участием Нептуна – разворачивающийся на всю середину июня конфликт Юпитера с Нептуном, вовлекающий в свою орбиту Солнце (9-11 июня) и мажорный аспект Сатурна с Нептуном, передает Рамблер.
Другую серию напряжённых аспектов составит тотальная вражда Марса и Меркурия с тяжёлыми планетами Сатурном и Плутоном на коротком участке с 13 по 21 июня.Именно этот период нужно считать достаточно конфликтным в общественно-политическом и социальном спектре событий, а также уязвимым и аварийным для всех транспортных и коммуникационных систем, повышена вероятность техногенных и природных катастроф.
Одной из главных задач периода станет избавление от суеты и правильное распределение сил, большую роль будут играть выборочное общение (в первую очередь в выделенный неблагоприятный период) и оперативная информация, многим придётся подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Недооценка напряжённых взаимодействий планет может негативно сказаться на многих начинаниях в социальной и профессиональной сферах.
Неожиданно проблемными могут стать поездки и путешествия, транспорт, денежные вложения, более активными станут профессиональные воры и шарлатаны всех мастей. Старайтесь не планировать важных начинаний на заключительную декаду месяца Близнецов с 9 по 21 июня.
Наиболее кризисными днями станут 30 мая, 9-10 (самые обманчивые дни), 13-21 июня. Более благоприятные дни – 22, 25 мая, 1, 7-8 июня.
Для Овнов наступает позитивное время для налаживания новых контактов и связей, общения. Первая половина периода, до 8 июня включительно –сравнительно неплохо подходит для начала процессов обучения и практической деятельности.
Наиболее активная сфера интереса Тельцов на этом этапе – собственные финансовые возможности и доходы. Вам стоит быть более внимательными в поездках (и в целом на транспорте), а также в финансовой сфере в период с 9 по 21 июня.
Близнецам будет легче привлекать внимание к своей персоне, если им это нужно. Основные важные дела планируйте на первую половину периода, а во второй будьте осторожны в финансовых сделках – возможны ущерб и пустые траты.
Ракам самое время отдохнуть от активных дел, поддержать здоровье – период традиционно сложный для вас. Избегайте хандры, сбоев в эмоциональной сфере и тёмных углов в сознании. Изречение "мой дом – моя крепость" может стать для вас вполне актуальными.
Повышенное влияние друзей и сообществ на этом этапе ожидает Львов. Осторожней с жизненными нововведениями. Вторая половина периода потребует большей организованности, терпения, чуткости к близким. Сложным для вас отрезком может стать 13-15 июня.
Довольно динамичный период активности для Дев, но рискует стать слишком уж нервным, особенно в сфере карьеры и контактов с начальством. Вполне возможна дополнительная общественная нагрузка, от которой вам будет трудно отказаться.
Период благоволит Весам в проработке концепций и подходов к изучению сложных наук и иностранных языков. Возможны стихийные, непланируемые поездки. Осторожно с самомнением во второй декаде июня – сейчас это непродуктивно, на этом этапе от вас потребуется больше прагматизма.
Сектор Близнецов – кризисное место для Скорпионов. Период может сопровождаться стремлением освободиться от каких-то старых проблем и обязанностей любыми путями.Полезно рассчитаться с долгами. 13-21 июня – исключить любые риски в финансовой сфере, особое внимание, если вы в поездке.
Язык компромиссов и уступок, откровенных разговоров с партнёрами всех уровней – позитивный вектор для Стрельцов. Впрочем, в этом месяце у вас есть потенциал для установления интуитивной связи с окружающими. Важные для вас дни: 9-10 июня, они слывут наиболее обманчивыми в этот период.
Райское наслаждение Козерогам может принести в это время даже повседневная рабочая кутерьма, заботы о ближних. Это то время, когда даже рутина становится целительной для здоровья. И всё же опасайтесь перегрузок на работе (прежде всего с 13 по 21 июня).
Эмоциональный подъём, творческие удачи и удачные авантюры – может подарить этот транзит Солнца Водолеям. Период благоприятен для углубления в романтическую жизнь, занятий любимыми увлечениями. 13-14 и 17-19 июня опасайтесь недомоганий и конфликтов на работе.
Фундаментом спокойствия и умиротворения для Рыб будут служить все дела, направленные на обустройство дома, налаживание добрых отношений в семье и родственных связей. Будьте очень аккуратны и сосредоточены в важные для вас дни: 9-10 июня.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возрастет вероятность отравления. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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