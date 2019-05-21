Солнце и Меркурий в Близнецах: как не сойти с ума

Солнце переходит в знак Близнецы (с 21 мая по 21 июня) вместе со своим спутником Меркурием, но в силу разных скоростных характеристик Меркурий уже с 4 июня окажется в знаке Рака.

Месячный транзит Солнца по Близнецам можно уверенно разделить на два периода – сравнительно спокойный и не очень-то активный по взаимодействиям планет участок до 8 июня и напряжённый, где-то даже драматический период с 9 июня 21 июня.

Основным фоном этой сложной декады станут два повторяющихся цикла с участием Нептуна – разворачивающийся на всю середину июня конфликт Юпитера с Нептуном, вовлекающий в свою орбиту Солнце (9-11 июня) и мажорный аспект Сатурна с Нептуном, передает Рамблер.

Другую серию напряжённых аспектов составит тотальная вражда Марса и Меркурия с тяжёлыми планетами Сатурном и Плутоном на коротком участке с 13 по 21 июня.Именно этот период нужно считать достаточно конфликтным в общественно-политическом и социальном спектре событий, а также уязвимым и аварийным для всех транспортных и коммуникационных систем, повышена вероятность техногенных и природных катастроф.

Одной из главных задач периода станет избавление от суеты и правильное распределение сил, большую роль будут играть выборочное общение (в первую очередь в выделенный неблагоприятный период) и оперативная информация, многим придётся подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. Недооценка напряжённых взаимодействий планет может негативно сказаться на многих начинаниях в социальной и профессиональной сферах.

Неожиданно проблемными могут стать поездки и путешествия, транспорт, денежные вложения, более активными станут профессиональные воры и шарлатаны всех мастей. Старайтесь не планировать важных начинаний на заключительную декаду месяца Близнецов с 9 по 21 июня.

Наиболее кризисными днями станут 30 мая, 9-10 (самые обманчивые дни), 13-21 июня. Более благоприятные дни – 22, 25 мая, 1, 7-8 июня.

Для Овнов наступает позитивное время для налаживания новых контактов и связей, общения. Первая половина периода, до 8 июня включительно –сравнительно неплохо подходит для начала процессов обучения и практической деятельности.

Наиболее активная сфера интереса Тельцов на этом этапе – собственные финансовые возможности и доходы. Вам стоит быть более внимательными в поездках (и в целом на транспорте), а также в финансовой сфере в период с 9 по 21 июня.

Близнецам будет легче привлекать внимание к своей персоне, если им это нужно. Основные важные дела планируйте на первую половину периода, а во второй будьте осторожны в финансовых сделках – возможны ущерб и пустые траты.

Ракам самое время отдохнуть от активных дел, поддержать здоровье – период традиционно сложный для вас. Избегайте хандры, сбоев в эмоциональной сфере и тёмных углов в сознании. Изречение "мой дом – моя крепость" может стать для вас вполне актуальными.

Повышенное влияние друзей и сообществ на этом этапе ожидает Львов. Осторожней с жизненными нововведениями. Вторая половина периода потребует большей организованности, терпения, чуткости к близким. Сложным для вас отрезком может стать 13-15 июня.

Довольно динамичный период активности для Дев, но рискует стать слишком уж нервным, особенно в сфере карьеры и контактов с начальством. Вполне возможна дополнительная общественная нагрузка, от которой вам будет трудно отказаться.

Период благоволит Весам в проработке концепций и подходов к изучению сложных наук и иностранных языков. Возможны стихийные, непланируемые поездки. Осторожно с самомнением во второй декаде июня – сейчас это непродуктивно, на этом этапе от вас потребуется больше прагматизма.

Сектор Близнецов – кризисное место для Скорпионов. Период может сопровождаться стремлением освободиться от каких-то старых проблем и обязанностей любыми путями.Полезно рассчитаться с долгами. 13-21 июня – исключить любые риски в финансовой сфере, особое внимание, если вы в поездке.

Язык компромиссов и уступок, откровенных разговоров с партнёрами всех уровней – позитивный вектор для Стрельцов. Впрочем, в этом месяце у вас есть потенциал для установления интуитивной связи с окружающими. Важные для вас дни: 9-10 июня, они слывут наиболее обманчивыми в этот период.

Райское наслаждение Козерогам может принести в это время даже повседневная рабочая кутерьма, заботы о ближних. Это то время, когда даже рутина становится целительной для здоровья. И всё же опасайтесь перегрузок на работе (прежде всего с 13 по 21 июня).

Эмоциональный подъём, творческие удачи и удачные авантюры – может подарить этот транзит Солнца Водолеям. Период благоприятен для углубления в романтическую жизнь, занятий любимыми увлечениями. 13-14 и 17-19 июня опасайтесь недомоганий и конфликтов на работе.

Фундаментом спокойствия и умиротворения для Рыб будут служить все дела, направленные на обустройство дома, налаживание добрых отношений в семье и родственных связей. Будьте очень аккуратны и сосредоточены в важные для вас дни: 9-10 июня.