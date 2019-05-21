Кому вреден чай с лимоном: что говорят врачи

Чай с лимоном считается одним из самых эффективных средств против простуды. Также напиток многие употребляют для похудения. Сам лимон обладает антиоксидантными средствами, но при добавлении в чай его разрушительное воздействие на слизистую желудка значительно ослабевает.

Негативное воздействие лимонной кислоты на слизистую — один из вредных эффектов чая с лимоном. Особенно опасно это для больных гастритом. Поэтому гастроэнтерологи советуют в период обострения гастрита принимать чай с молоком, медом или травяной, но не с лимоном, передает vesti-ua.net.

При простуде многие совершают еще одну ошибку, когда пьют чай с лимоном в неограниченных количествах. Люди думают, что таким образом помогут себе быстрее. Однако большое количество чая — черного или зеленого — да еще с лимоном — станет причиной расстройства нервной системы с проявлением бессонницы, усталости, сонливости, при которой уснуть очень проблематично. Чайный кофеин — танин — и витамин С, содержащийся в лимоне в огромном количестве, входят в список продуктов, усиливающих мозговую деятельность, способствующих активизации кровообращения.

— Употребление чая с лимоном в большом количестве в течение нескольких дней — это то же, что постоянное взбадривание себя энергетиками, для нервной системы это не проходит бесследно, — рассказывает кандидат медицинских наук Татьяна Васильчук.

Но наиболее разрушительное воздействие чай с лимоном наносит зубной эмали. В Королевском колледже Лондона провели исследование, объектами которого стали 300 человек с серьезными болезнями зубов. Проанализировав рационы питания обследуемых, ученые установили основную причину заболеваний — кислота и сахар в различных напитках, которые употребляли люди. В числе таких напитков — фруктовый чай, соки, вода или чай с лимоном.

Однако только установлением причины ученые не ограничились. В ходе дальнейших исследований они выяснили, что максимально негативное воздействие на зубную эмаль напитки, подобные чаю с лимоном, оказывают, если пить их медленно, в течение продолжительного времени. Результаты этой работы были опубликованы в популярном в Англии стоматологическом журнале British Dental Journal. Там утверждается, что наибольший вред напитки с сахаром и кислотой наносят, если употреблять из до или после еды. А вот если делать это во время приема пищи, то риск возникновения заболеваний зубов снижается вдвое.