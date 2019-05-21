Новый проект Фонда Влада Плахотнюка "Edelweiss" для развития сел

1 млн леев выделит Фонд Влада Плахотнюка "Edelweiss" на 5 лучших проектов по развитию сёл и коммун. Благотворительная организация запустила новый проект "Помогаю своему селу".

Неправительственные организации, молодёжные группы и гражданские активисты могут подавать свои заявки с конкретными проектами, нацеленными на улучшение жизни и благоустройство их населенных пунктов. Таким образом Фонд Влада Плахотнюка намерен поддержать развитие сельской местности.

Заявки можно подавать с 21 мая по 24 июня на office@edelweiss.md, а также по адресу: Кишинев, ул. Армянская 44/3.

Все заявки будут рассмотрены, а победившие проекты объявят 3 июля.