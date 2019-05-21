Данные почти 50 миллионов пользователей Instagram попали в Сеть

В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов.

Данные почти 50 млн пользователей Instagram нашли в открытой базе данных. В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов, пишет TechCrunch.

Из личных данных в открытом доступе оказались телефон, электронная почта, а также стоимость рекламы в профиле, передает УНИАН.