В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов.
Данные почти 50 млн пользователей Instagram нашли в открытой базе данных. В том числе в Сеть попали аккаунты знаменитостей и брендов, пишет TechCrunch.
Из личных данных в открытом доступе оказались телефон, электронная почта, а также стоимость рекламы в профиле, передает УНИАН.
Комментарии
- В Турции на голову девушки упала груда кирпичей. ВИДЕО
- В Швейцарии роботы построили трехэтажный дом
- Солнце и Меркурий в Близнецах: как не сойти с ума
- Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
- Вкусно и полезно: здоровье поддержат соленья
- Все главные события "Игры престолов" показали в полутораминутном клипе. ВИДЕО
- Назван лучший в мире отель в аэропорту
- Назван самый полезный вид хлеба
- Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда
- Прощай, килограмм! Почему наша единица массы безнадежно устарела
- Молдавские фермеры начали борьбу с вредителями плодовых деревьев
- Реакция ПСРМ: То, что срежиссировал сегодня блок ACUM - ложь и нарушение закона
- Доллар подорожает по отношению к молдавскому лею
- В Египте обнаружили гигантскую древнюю крепость
- Опрос: 4 из 10 граждан Молдовы никогда не читают этикетки на продуктах
- Шокирующий случай в Кишиневе: мужчина без причины ударил двух проходящих мимо женщин. ВИДЕО
- Столичного налогового инспектора уволили за "лювовь к кебабу за счет заведения"
- Тело студента из Молдовы, погибшего в Париже, доставят на родину
- В Украине объявили штормовое предупреждение
- В Кишиневе подсчитывают ущерб от проливного дождя
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Возрастет вероятность отравления. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD