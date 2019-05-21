Опрос: 4 из 10 граждан Молдовы никогда не читают этикетки на продуктах

В Молдове четверо из десяти граждан никогда не читают этикетки на продуктах, которые они покупают. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Magenta Consulting.

По данным исследования, 17% граждан читают этикетки на большинстве товаров, а 13% – лишь на некоторых из них. 22% делают это редко, а 16% – никогда.

Из тех, кто никогда не смотрит на этикетки, 72% – мужчины и всего 28% – женщины.

Согласно исследованию, на срок годности товара при его покупке смотрят 94% молдаван. Для 75% важно название продукта, а для 73% – его состав. 67% обращают внимание на вес, марку и/или производителя, а 64% оценивают упаковку продукта.

Примечательно, что большинство граждан Молдовы не верят тому, что написано на упаковке того или иного продукта. Лишь 11% полностью доверяют этой информации, а 16% - более-менее.

Опрос проводился на выборке из 521 человека в возрасте от 18 до 70 лет, погрешность составляет +/- 4%.