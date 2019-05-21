Руины специалисты датируют временами правления XXVI династии фараонов. Ширина стен доходит до 11 метров.
Группа археологов в Египте обнаружила руины крупной древней крепости, которая была возведена во времена правления XXVI династии фараонов. Это произошло еще до персидского завоевания, датируемого 525 годом до нашей эры. Об этом пишет Live Science.
Ученые обнаружили на стенах цитадели следы боевых действий. Они указывают на столкновение между египтянами и серьезным врагом, передает Корреспондент.
Постройка была возведена из кирпича, при этом толщина ее стен доходит до 11 метров.
Также археологи обнаружили камеры, которые были заполнены песком и разбитой глиняной посудой. По всей видимости, это были канализационные стоки.
Южная сторона крепости имеет стену длиной 85 метров, в то время, как с западной стороны цитадели располагаются руины домов. На территории одной из них был обнаружен амулет с именем царя Псамметиха I, выгнавшего ассирийцев из Египта и объединившего страну.
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