Доллар подорожает по отношению к молдавскому лею

Доллар США завтра прибавит в цене по отношению к молдавскому лею, согласно официальному обменному курсу, опубликованному Национальным банком Молдовы.

Так, доллар подорожает на один бан и будет стоить 17 леев 95 банов. В то же время курс единой европейской валюты завтра не изменится и составит 20 леев 1 бан, передает Moldpres.

Национальная валюта сохранит свои позиции и по отношению к румынскому лею, украинской гривне и российскому рублю. Их курс будет 4 лея 20 банов, 68 банов и 27 банов соответственно.