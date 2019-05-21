Реакция ПСРМ: То, что срежиссировал сегодня блок ACUM - ложь и нарушение закона

Так называемое специальное заседание парламента, созванное сегодня депутатами политического блока ACUM - дешевый спектакль, поставленные Андреем Нэстасе и Майей Санду. Так отреагировал депутат ПСРМ Григоре Новак в своей публикации на Facebook.

"То, что срежиссировал сегодня блок ACUM - ложь и нарушение закона, не вписывающееся в Регламент парламента Республики Молдова", - написал Григоре Новак.

Новак предоставил и аргументы, доказывающие, что так называемое заседание сегодня было незаконным.

"Согласно закону, парламент может быть созван по запросу президента Республики Молдова, председателя парламента или 1/3 от числа депутатов. Президент Республики Молдова не созывал заседание парламента, а председатель парламента даже не был избран, а значит тоже не мог этого запрашивать, ведь спикера еще не избрали. Что касается 1/3 числа депутатов, их должно быть 34, чтобы они могли созвать заседание парламента, но, насколько мы знаем, в блоке ACUM - 26 депутатов из 34, составлявших бы 1/3", - поясняет Григоре Новак.

"Заявление о созыве внеочередной или специальной сессии подается в письменной форме Постоянному бюро, но, насколько нам всем известно, Постоянное бюро еще не было учреждено, соответственно и в этом отношении действия ACUM сегодня не вписываются в действующее законодательство. Заявления о созыве внеочередной или специальной сессии не принимаются во внимание, если не соблюдены условия, предусмотренные частями (2) и (3) из статьи 37 Регламента парламента", - добавил Григоре Новак.

Депутат ПСРМ резюмировал, что депутаты ПДС и ППДП некомпетентны и не знают действующего законодательства.

"Если у кого-то из моих друзей в Facebook в друзьях Майя Санду или Андрей Нэстасе, перешлите им этот текст и выдержку из законодательства, чтобы они были более информированы. В том, что касается знания законодательства, они наступают на грабли", - заключил социалист.