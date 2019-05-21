Молдавские фермеры начали борьбу с вредителями плодовых деревьев

Молдавские фермеры приступили к борьбе с вредителями плодовых деревьев. Восточная моль, если не принять мер, может за несколько дней уничтожить целый сад.

В этой связи представители Национального агентства пищевой безопасности призывают вовремя обрабатывать насаждения утверждёнными инсектицидами. В то же время агрономы устанавливают специальные ловушки, передает canal3.

"В этом году наблюдается рост вредителей яблони и сливы. Это связано с погодными условиями. Зима была не слишком морозной и нынешнее потепление весьма благоприятно для скопления вредоносных бабочек", сказал доктор сельскохозяйственных наук, Сергей Рэмэшеску.

По словам представителей Национального агентства пищевой безопасности от вредителей страдают не только плодовые деревья, но и сельхозкультуры.

"В последний период наблюдается скопление бабочек, которые предположительно принесло ветром из другой страны. Многие экономические агенты отмечают их скопление над цветущими рапсовыми полями", сообщила главный инспектор отдела по защите растений НАПБ, Евгения Тулгара.

По словам специалистов, бабочки питаются цветочным нектаром, а в начале июня откладывают личинок, которые могут поражать более 300 видов сельхозкультур, среди которых горох, соя и фасоль.