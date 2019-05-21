"Борец с олигархами" в Молдове Владимир Соловьев продолжает работать на редакцию российского олигарха Усманова

После того как политическая редакция газеты "Коммерсант", которой владеет российский олигарх Алишер Усманов, уволилась, политические статьи в ней пишет Владимир Соловьев. В последней из них речь идет об официальном утверждении на посту нового президента Украины Владимира Зеленского. Этот материал вызвал иронию в социальных сетях со стороны коллег Соловьева.

"Есть что-то символичное в том, что статью в "Коммерсанте" о Зеленском всего через день после того, как политическая редакция газеты уволилась, написал человек по имени Владимир Соловьев", - написала в Twitter Даша Полигаева, журналистка телеканала "Дождь".

Напомним, Владимир Соловьев является основателем портала Newsmaker в Кишиневе. Портал Newsmaker приближен к "борцам с олигархами" Майе Санду и Андрею Нэстасе, лидерам ПДС и ППДП.