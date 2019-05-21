Мужчина выжил в аварии и прослыл самым удачливым человеком в мире

Житель английского графства Ланкашир чудом не пострадал после того, как в лобовое стекло его автомобиля влетело колесо. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

Мужчина ехал по одной из городских трасс, и в этот момент у грузовика, двигавшегося по встречной полосе, отлетело колесо. Оно пересекло несколько рядов и пробило лобовое стекло автомобиля, встав между водительским и пассажирским креслами. На опубликованных полицией Ланкашира снимках видно, что крыша машины полностью разрушена, пишет lenta.ru.

Британцу чудом удалось избежать серьезных травм. Сохраняя спокойствие, он выехал на обочину. Дорожная полиция отметила выдержку водителя и назвала его «самым удачливым человеком в мире».

Сообщается, что накануне поездки водитель хотел взять с собой сына, однако в последний момент планы изменились. По словам полицейских, страшно представить, что могло бы произойти с ребенком, если бы он оказался на пассажирском сиденье.