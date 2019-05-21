Владельцы дач рассказывают, что 17 мая в течение всего дня большегрузные самосвалы неизвестной строительной компании, подъезжая сверху к обрыву, сбрасывали грунт вниз на одну из террас склона. Стоящий внизу бульдозер разравнивал землю после каждого визита самосвала. А вечером того же дня случился оползень, сообщает Думская.

Обвал подобрался вплотную к двухэтажным коттеджам комплекса элитных апартаментов "Club Marine".

"Эти работы проводились с начала недели. Большие самосвалы бросали землю вниз на террасу, которая расположена как раз над нашей дачей, — рассказывает одесситка Наталья. — По моим подсчетам, всего было около 50 ходок. Самосвалы очень большие, тонн по 15-20. В пятницу вечером, около 19 часов, весь этот склон над дачей начал медленно сползать вниз. В течение часа он сполз на 15 метров и остановился, только когда уперся в наш забор".

Дачники уверены, что затишье временное, так как постоянно слышны новые подвижки грунта.

"Мы знали, что оползни возможны, поэтому в течение нескольких лет высаживали выше по склону деревья и кустарники. Но мы не могли предположить, что какая-то строительная фирма решит построить на террасе выше нас очередной коттеджный поселок. Из-за большой массы нового грунта склон не выдержал и поехал", — уверен Владимир, уже 50 лет имеющий в этом районе дачу.

После оползня люди боятся жить в своих домах. По их словам, если пойдут дожди, склон может снова начать двигаться.