Река Реут вышла из берегов: в селе Сынгурены затоплены дома и сельхозугодья

Затопленные сельхозугодья, дома и колодцы. В селе Сынгурены Рышканского района в результате ливней из берегов вышла река Реут. Только за последние сутки помощь спасателей понадобилась в 20 случаях. Они эвакуировали людей, выкачивали воду из домов и колодцев.

"Погреб оказался затопленным. Воду выкачивают, а она прибывает снова. Мы уже не знаем, что и делать. Уровень так поднялся, что насос оказался под водой."

Серьезный ущерб понесли и другие местные жители. Затопило в селе и дороги.

"Спасатели на своих машинах помогали детям и работающим гражданам, перевозили их через труднопроходимые участки дороги."

Между тем, мэр села Сынгурены заявил, что в местном бюджете пока нет средств на выплату компенсаций и на строительство защитной дамбы.

Подсчитывают ущерб от прошедших ливней и в других населенных пунктах Рышканского района. Всего на ликвидацию последствий непогоды там мобилизовали 40 спасателей. В Заиканах они откачивали воду из подавала детского сада. А в селе Рубленица Сорокского района пожарные занялись чисткой колодцев.

Помощь спасателей понадобилась также в населенных пунктах Сынжерейского, Окницкого, Дрокиевского, Единецкого, Каларашского, Резинского и Унгенского районов. Ущерб устанавливают комиссии по чрезвычайным ситуациям.