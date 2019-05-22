Строительство комплекса Chișinău Arena выполнено на 65%

Arena Chişinău растет на глазах. За восемь месяцев выполнено 65% работ, и строители обещают - осенью комплекс будет готов. Занято на площадке 410 рабочих, больше всего - на самом стадионе.

"Мы уже начали монтаж крыши. Параллельно тянем проводку, строим санитарные блоки, прокладываем водопровод и канализацию. Кое-где уже ведутся отделочные работы", - сказал прораб Виталий Виеру.

"Здесь будет олимпийский бассейн и бассейн поменьше для тренировок. С этой стороны - зона отдыха для родителей с детьми. Сейчас, конечно, работаем быстрее, чем зимой", - добавил администратор Arena Chişinău Раду Лупан.

С ходом работ ознакомился инициатор проекта - вице-председатель Демпартии Андриан Канду.

"Признаться, я впечатлен. Уже видны трибуны, другие постройки. Уверен, что здесь жители страны и зарубежные гости, семьи с детьми, будут с удовольствием проводить время", - отметил вице-председатель ДПМ Андриан Канду.

Открыть комплекс планируют в День города.

"У нас были четкие сроки на возведение стен. Команда работает продуктивно, старается успешно завершить проект к назначенному числу", - заключил директор строительной фирмы Фатих Бора.

На территории комплекса также построят аквапарк и теннисный клуб. Открытый бассейн зимой будет превращаться в каток.