Выпускники готовятся к экзаменам и подбирают наряды для последнего звонка

У выпускников началась горячая пора. Впереди - экзамены на степень бакалавра, а до этого - последний звонок. Чтобы линейка запомнилась, многие готовы раскошелится.

В специализированных агентствах говорят, что выпускники заказывают фото- и видеосъемку, букеты, воздушные шары, а вместо традиционных лент - целый комллект одежды.

"Максимальный пакет стоит 590 леев и включает 20 услуг. Комплект одежды - это мантия и магистерская шапочка, которые остаются выпускникам. Кроме того, цветы для классного руководители и директора, фото и печать виньетки, приглашения для учителей на выпускной бал, если он планируется", - сказала Pдиректор агентства по организации праздников Инна Барарь.

Во сколько бы ни обошелся праздник, он того стоит, - считают выпускники столичного лицея имени Крянгэ. На линейку все придут в мантиях, а девочки уже записываются в салоны красоты.

"Я считаю, что раз в жизни можно себе это позволить. Наверное, эти деньги можно потратить с большей пользой, но такова традиция".

Родители, впрочем, считают, что отпраздновать окончание школы можно и скромнее.

"Думаю, не стоит тратиться на мантии и экстравагантные виньетки. Все равно в памяти останется другое".

"Дети, возможно, этого не понимают, но мы-то знаем, каким трудом достаются эти деньги".

Гимназии в этом году окончат 30 тысяч детей, лицеи - почти 11 тысяч.