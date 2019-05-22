Во дворце Манук-Бея отметили международный день музеев

Во дворце Манук-Бея в Хынчештах накануне вечером было многолюдно. Его залы открыли для бесплатного посещения по случаю Международного дня музеев.

"Посетители могут пройтись по первому и второму этажу. Побывать в каждом зале, которые были отреставрированны по старинным чертежам. Подземные ходы сохранены в первозданном виде", - сказала организатор Адриана Зама.

Весь вечер в старинном дворце звучала живая музыка и шли концерты.

Посетители с интересом рассматривали убранство дворца, построенного в начале 19-го века.

"Очень красиво. Мебель изготовили за границей по оригинальным чертежам".

"Меня впечатлила комната на втором этаже, где большая кровать. Она поражает воображение".

"Мне понравились комнаты с позолоченным декором. Они очень красивые".

Дворец Манук-Бея Мерзояна - часть усадьбы, занимающей более трех гектаров.