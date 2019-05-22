В Instagram масштабная утечка данных пользователей

Социальная сеть Instagram пострадала от крупной утечки данных из-за рекламной компании Chtrbox.

Данные 49 миллионов пользователей Instagram появились на Amazon 20 мая, пишет издание TechCrunch.

Сообщается, что база данных лежала в открытом доступе и любой желающий мог получить доступ к конфиденциальным данным. Кроме того, база постоянно пополнялась свежими личными данными пользователей, передает Корреспондент.

В "слитой" базе также содержалась информация об известных людях и популярных блогерах, однако конкретные имена не называются.

Аккаунт каждого пользователя Instagram состоит из фото, описания, а также информации о месте проживания и пребывания, подписчиках и подписках, электронной почты и номера телефона. Все эти данные попали в открытый доступ из-за рекламной компании Chtrbox в Мумбаи, которая специализируется на маркетинге в соцсетях.

Издание разузнало, что Chtrbox платит лидерам общественного мнения за публикацию спонсорского контента, при этом, данные и показатели популярности блогера отслуживались и анализировались для определения стоимости публикации.

Напомним, социальная сеть Instagram насчитывает более миллиарда пользователей по всему миру и принадлежит компании Марка Цукерберга Facebook.

В Facebook уточнили, что проблема с утечкой данных изучается, а база данных заблокирована.