Четыре грузовика с картофелем вернули в Беларусь с молдавской границы. Инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности обнаружили в клубнях бактерию кольцевой гнили.
"В Молдове действует карантин в отношении картофеля, зараженного кольцевой гнилью. Она распространяется через клубни, кожуру и картофельные отходы", - сказала замдиректора НАПБ Элла Малай.
В апреле в Беларусь вернули 14 грузовиков с картофелем. 13 впустили, еще два ждут на таможне в Криве результатов лабораторных анализов.
Как отмечают в Минсельхозе, цены на картофель на внутреннем рынке не зависят от задержки грузов на таможне. Коммерсанты повысили их искусственно.
"Это искусственное повышение на фоне роста спроса. Мы сопоставили цены, указанные на таможне, и те, по которым картофель продают в торговых точках. Разница довольно большая", - отметил министр сельского хозяйства Николае Чубук.
Глава Минсельхоза взял ситуацию под личный контроль.
По официальным данным, с начала года в нашу страну импортировано 29 тысяч тонн картофеля из Украины, Белоруссии, Польши, России, Германии, Египта, Израиля, Нидерландов и Азербайджана. В прошлом году объем импорта был почти в два раза выше.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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ДЕВА
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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