На границе Молдовы завернули партию картофеля привезенного из Беларуси

Четыре грузовика с картофелем вернули в Беларусь с молдавской границы. Инспекторы Национального агентства продовольственной безопасности обнаружили в клубнях бактерию кольцевой гнили.

"В Молдове действует карантин в отношении картофеля, зараженного кольцевой гнилью. Она распространяется через клубни, кожуру и картофельные отходы", - сказала замдиректора НАПБ Элла Малай.

В апреле в Беларусь вернули 14 грузовиков с картофелем. 13 впустили, еще два ждут на таможне в Криве результатов лабораторных анализов.

Как отмечают в Минсельхозе, цены на картофель на внутреннем рынке не зависят от задержки грузов на таможне. Коммерсанты повысили их искусственно.

"Это искусственное повышение на фоне роста спроса. Мы сопоставили цены, указанные на таможне, и те, по которым картофель продают в торговых точках. Разница довольно большая", - отметил министр сельского хозяйства Николае Чубук.

Глава Минсельхоза взял ситуацию под личный контроль.

По официальным данным, с начала года в нашу страну импортировано 29 тысяч тонн картофеля из Украины, Белоруссии, Польши, России, Германии, Египта, Израиля, Нидерландов и Азербайджана. В прошлом году объем импорта был почти в два раза выше.