Молдавские учёные из Технического университета получили грант на миллион евро

Миллион евро получила группа молдавских учёных из Технического университета. Это грант Еврокомиссии на продолжение исследований уникального материала - аэрогалнита.

Он создан нашими физиками в сотрудничестве с иностранными коллегами и способен одновременно притягивать и отталкивать воду.

"500 тысяч евро мы используем в Кишинёве. Будут организованы специальные курсы, летние школы, конференции. Вторую половину гранта разделим между партнёрами", - сказал академик Ион Тигиняну.

Сейчас молдавские физики работают над устройством, действующим на основе аэрогалнита. Его можно будет применять, например, в космических исследованиях.

"Мы протестировали аэрогалнит при высоких давлениях. Убедились, что его свойства меняются до 40 атмосфер. Значит, он применим в исследованиях атмосферы других планет", - добавил Ион Тигиняну.

Учёные также пытаются создать специальное аэрогалнитное покрытие, не пропускающее электромагнитные волны.

"Многие хотят защитить свои жилища. Мы доказали, что довольно тонкий слой материала может блокировать электромагнитное излучение", - отметил исследователь Тудор Браниште.

В феврале о чудо-материале сообщило ведущее мировое интернет-издание Physics World.