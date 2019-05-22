Microsoft выпустила новое обновление для Windows 10

Обновление в настоящее время стало доступно для всех, однако распространяется оно волнами.

Компания Microsoft выпустила новое обновление для Windows 10, которое уже начало распространяться. Однако это происходит волнами, а потому одни получат его раньше, в то время, как другим придется подождать. Об этом сказано в официальном блоге компании, передает Корреспондент.

Благодаря такой системе производитель может отслеживать первые отзывы и пресекать крупные баги.

Для тех, кто желает получить обновление пораньше, можно воспользоваться установкой вручную в "Параметрах" - "Обновление и безопасность" - "Центр обновления Windows".

В числе главных нововведений ОС - светлая тема. Также в светлых тонах будут отображаться меню и некоторые сторонние программы.

Кроме того, добавилась виртуальная среда для безопасного тестирования приложений Windows Sandbox, а также ряд других функций.