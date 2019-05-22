Гороскоп на июнь для всех знаков Зодиака: кому звезды сулят успех

В июне некоторым знакам Зодиака звезды сулят невероятный успех, но для этого придется приложить усилия. Этот период - время для изменений. Среди счастливчиков первого месяца лета - Стрельцы, говорится в прогнозе Harper's Bazaar.

Овен

Вы - идеальный теоретик собственной жизни, но как только дело доходит до практики, тут же отдаетесь на растерзание страхам и сомнениям. В июне этому нужно положить конец, передает УНИАН.

Телец

Тельцы стали слишком зависимы от мнения людей, которые явно не желают им добра и даже пытаются грубо ими манипулировать. Тельцам советуют срочно отделить свое "я" от той его проекции, которая удобна и выгодна их лжеблагодетелям.

Близнецы

Согласно прогнозу, в июне Близнецам не стоит себя сдерживать, они смогут смело дать выход тому, что скрывалось за маской строжайшего самоконтроля. Не бойтесь выражать эмоции — даже если они противоречат друг другу.

Рак

Домашнее задание на июнь для Раков — выяснить истинную причину беспокойства. И нет, это не безответственность коллег, не пробки 9 баллов и не быстро разряжающийся аккумулятор iPhone.

Лев

Львы так долго откладывали важные дела, что теперь они обступили их со всех сторон, как туристы — "большую пятерку" во время сафари. И тут нужно либо действовать, либо навсегда вычеркивать их из списка. Просто удрать уже не удастся, говорятся в прогнозе.

Дева

Девам советуют избавиться от ложного чувства спокойствия. Осознание собственных проблем и зависимостей — уже путь к успеху. Да, первые дни месяца будут непростыми, зато результатом работы над ошибками станет полная гармония в июле.

Весы

В июне придет время по‑настоящему серьезных усилий. Разобраться с полным отсутствием мотивации поможет любимый человек, который продолжает в вас верить, говорится в прогнозе.

Скорпион

"Считаете, что деликатно направляете тех, кто вас окружает? В действительности вы пытаетесь ими управлять. Срочно везите себя и свое раздувшееся эго в Непал, Индию или любую другую страну, где мания величия лечится сама собой", - советуют эксперты.

Стрелец

Не стоит подвергать сомнениям каждое свое слово и решение. В июне у Стрельцов наступит период, когда нужно лишь как следует расслабиться и приготовиться к приятным сюрпризам.

Козерог

В июне не забывайте аргументировать свою позицию. Только без агрессии: отстаивать убеждения помогут веские доводы, а не зашкаливающие децибелы, говорится в прогнозе.

Водолей

В июне уделите внимание здоровью. Вы довольно долго косплеили Мика Джаггера в его золотые годы и после череды развеселых вечеринок остро нуждаетесь в детоксе.

Рыбы

Прошлое лето было чуть ли не лучшим в жизни Рыб, но и это обещает стать незабываемым. Придется, правда, немного поработать над собой, но без подвигов Рыбам все равно скучно.