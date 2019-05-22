В июне некоторым знакам Зодиака звезды сулят невероятный успех, но для этого придется приложить усилия. Этот период - время для изменений. Среди счастливчиков первого месяца лета - Стрельцы, говорится в прогнозе Harper's Bazaar.
Овен
Вы - идеальный теоретик собственной жизни, но как только дело доходит до практики, тут же отдаетесь на растерзание страхам и сомнениям. В июне этому нужно положить конец, передает УНИАН.
Телец
Тельцы стали слишком зависимы от мнения людей, которые явно не желают им добра и даже пытаются грубо ими манипулировать. Тельцам советуют срочно отделить свое "я" от той его проекции, которая удобна и выгодна их лжеблагодетелям.
Близнецы
Согласно прогнозу, в июне Близнецам не стоит себя сдерживать, они смогут смело дать выход тому, что скрывалось за маской строжайшего самоконтроля. Не бойтесь выражать эмоции — даже если они противоречат друг другу.
Рак
Домашнее задание на июнь для Раков — выяснить истинную причину беспокойства. И нет, это не безответственность коллег, не пробки 9 баллов и не быстро разряжающийся аккумулятор iPhone.
Лев
Львы так долго откладывали важные дела, что теперь они обступили их со всех сторон, как туристы — "большую пятерку" во время сафари. И тут нужно либо действовать, либо навсегда вычеркивать их из списка. Просто удрать уже не удастся, говорятся в прогнозе.
Дева
Девам советуют избавиться от ложного чувства спокойствия. Осознание собственных проблем и зависимостей — уже путь к успеху. Да, первые дни месяца будут непростыми, зато результатом работы над ошибками станет полная гармония в июле.
Весы
В июне придет время по‑настоящему серьезных усилий. Разобраться с полным отсутствием мотивации поможет любимый человек, который продолжает в вас верить, говорится в прогнозе.
Скорпион
"Считаете, что деликатно направляете тех, кто вас окружает? В действительности вы пытаетесь ими управлять. Срочно везите себя и свое раздувшееся эго в Непал, Индию или любую другую страну, где мания величия лечится сама собой", - советуют эксперты.
Стрелец
Не стоит подвергать сомнениям каждое свое слово и решение. В июне у Стрельцов наступит период, когда нужно лишь как следует расслабиться и приготовиться к приятным сюрпризам.
Козерог
В июне не забывайте аргументировать свою позицию. Только без агрессии: отстаивать убеждения помогут веские доводы, а не зашкаливающие децибелы, говорится в прогнозе.
Водолей
В июне уделите внимание здоровью. Вы довольно долго косплеили Мика Джаггера в его золотые годы и после череды развеселых вечеринок остро нуждаетесь в детоксе.
Рыбы
Прошлое лето было чуть ли не лучшим в жизни Рыб, но и это обещает стать незабываемым. Придется, правда, немного поработать над собой, но без подвигов Рыбам все равно скучно.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Мечты должны соответствовать реальности. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для деловых начинаний. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для деловых начинаний. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для деловых начинаний. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для деловых начинаний. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
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