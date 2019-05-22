В США открыли необычный кинотеатр

Туда можно с собаками. И бокалом вина.

В техасском городе Плейно появился необычный кинотеатр K9, где всегда рады собакам и их владельцам, рассказывает Metro.

Кафе для посетителей с животными уже давно стали привычными, а вот кинотеатр открылся впервые, передает Униан.

Стоимость билета $15 включает вход с животным на кинопоказ и неограниченное количество вина или виски. Вместо привычных кресел в зале установлены мягкие диваны, на которых может с комфортом разместиться даже крупный пес.

Идея открыть столь необычный кинотеатр пришла в голову Эрику Ландсфорду, который работал финансистом.

Когда Эрик завел собаку, он решил полностью изменить свою жизнь и создать что-то новое не для зарабатывания денег, а для собственного удовольствия. На открытии Эрик сказал, что он "стремится сделать окружающих немного счастливее вместо того, чтобы гоняться за деньгами".