СМИ рассказали о новых запретах для туристов

В ряде стран действующее законодательство существенно обновилось, что может сказаться на туристах.

В Белоруссии действуют ограничения на фотографирование с памятниками: за снимки с "Городовым" и "Маленьким генералом" можно провести несколько часов в отделе милиции. На тайском "пляже с самолетами" Май-Као теперь запрещено делать селфи — наказание может быть очень суровым, передает Моя Планета.

Туристы, путешествующие на машине или автобусе (например, в Прибалтику или Финляндию), часто пытаются сделать селфи с пограничным столбом — это тоже запрещено, как и любая съемка в зоне погранконтроля. В итальянском национальном парке Чинкве-Терре сходящим с круизных лайнеров путешественникам в этом году запретили носить сандалии: туристы в такой обуви часто застревают в горах, и для помощи приходится вызывать команду спасателей.

В Танзании с 1 июня запрещено использование, изготовление или ввоз полиэтиленовых пакетов. Туристам, которые по привычке пакуют вещи в пластик, не поздоровится.Более того, как сообщают туроператоры, в этой африканской стране может быть запрещено использование прозрачных пластиковых пакетов zip-lock, куда ряд авиакомпаний требуют помещать на время полета жидкости, косметику, туалетные принадлежности. Вещи, купленные в duty free и упакованные в полиэтилен, стоит переложить в другую сумку, оставив пакет в самолете.