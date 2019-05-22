Насильник из Хынчешт приговорен к 16 годам тюремного заключения

30-летний уроженец Хынчештского района был приговорен к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения за похищение и изнасилование 13-летней девочки.

Решение принял Апелляционный суд Кишинева, который оставил в силе постановление первой инстанции, приняв, кроме того, апелляцию прокурора о взыскании 28 500 леев в качестве судебных расходов.

1 августа 2018 года мужчина проследил за девочкой, которая шла домой. Он насильно отвел ее в заброшенное здание, где позже изнасиловал несколько раз.

Насильник и жертва родом из Хынчешт. Мужчина женат и растит несовершеннолетнего ребенка.

Решение подлежит немедленному исполнению, но с правом обжалования в соответствии с законом.